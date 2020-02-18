Российская актриса Кристина Асмус показала откровенное фото с отдыха
Супруга известного комика Гарика Харламова позировала без белья. Об это пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram.
На черно-белом снимке Кристина красовалась под душем и раздетой. На новом опубликованном кадре актриса частично засветила свою грудь, хоть и позировала стоя к фотографу спиной.
На снимке у артистки влажные волосы, она немного согнулась в спине и наклонила голову вниз. На снимке отчетливо видно, что Асмус без белья. Она подписала свой пост причудливым значком-эмоджи и множеством хэштегов, один из которых "после текста не отмыться".
Поклонники актрисы в сети очень обрадовались такому "повороту событий", некоторые раскритиковали артистку за излишнюю откровенность в сети.
Напомним, ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.
Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:
«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.
Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.
Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.
Напомним, что Кристина Асмус забыла о белье и показала, как отдохнула без мужа на Мальдивах: "Текст пошел на пользу".
Как сообщала Politeka, раздетая Асмус показала, как развлекается без Харламова на Мальдивах: "За такие роли можно...».
Также Politeka писала, что Кристина Асмус пробежалась по пляжу: "Памела Андерсон выдыхает в сторонке".