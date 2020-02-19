Талантливые и знаменитые красавицы, которые в свое время столкнулись с изменами и пережили немало личных потрясений – кто они?

В списке звезд с разбитым сердцем, которым за 40 такие известнейшие имена, как Моника Беллуччи, Ванесса Паради, Дженнифер Энистон, Деми Мур, а также Наоми Кэмпбел.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезд, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Актриса и одна из самых красивых женщин мира Моника Беллуччи была замужем за также актером, и также, как она известным - Венсаном Касселем. У пары двое детей.

Моника и Венсан познакомились во время съемок фильма «Квартира» в 1996 году. Пара прожила счастливо много лет, но, когда Моника постарела или же отношения себя изжили, Венсан влюбился в молодую и эффектную темнокожую красавицу-модель Тину Кунаки. Пара сейчас вместе, у них есть совместный ребенок.

Ванесса Паради и Джонни Депп

Пара подружилась во время съемок фильма «Девятые врата», спустя же три месяца Ванесса сообщила, что беременна. Сейчас уже взрослая дочь одной из самых видных и утонченных «парочек» своего времени блистает на мировых подиумах и в кино – Лили-Роуз Депп выросла копией отца утверждают одни, очень похожей на мать – настаивают другие.

У пары также есть сын. Они были вместе 14 лет, после чего Джонни закрутил роман с партнершей по съемочной площадке «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Но и с ней актер уже успел рассориться, спустя пару лет отношений.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Об истории «несчастной Джен», которую Бред Питт бросил ради соблазнительной и талантливой Анджелины Джоли – не слышал разве что ленивый. Но и вторые серьезные отношения Анистон успешными не назовешь. С Джастином Теру они встретились в зрелом возрасте, поженились, но счастье длилось всего пару лет, после чего пара развелась, детей у них нет.

Деми Мур и Эштон Катчер

16-летняя разница в возрасте не помешала когда-то Эштону влюбиться в Деми Мур. Инициатором их знакомства стала звезда фильмов 90-х – Деми пригласила после одного из ивентов прокатиться Эштона на яхте. Пара вскоре поженилась, прожила вместе более пяти лет, но потом Катчер, как говорится, «загулял» и парочка развелась. Сейчас актер уже успел обзавестись семьей с актрисой Милой Кунис.

Наоми Кэмпбел и Владислав Доронин

Российский олигарх Владислав Доронин и топ-модель Наоми Кэмпбел прожили вместе пять лет. Когда-то миллиардер бросил свою первую жену, с которой прожил в браке 22 года. Все у бизнесмена и топ-манекенщицы радужно начиналось, прекрасно продолжалось, но в 2013 году пара официально заявила о расставании.

Доронин в начале 2015-го познакомился с моделью Кристиной Романовой, девушка моложе его на 31 год. Вскоре после начала отношений стало известно, что молодая красавица-модель беременна, а в январе 2016 года девушка родила дочь Жасмин. Сейчас, по слухам, пара помолвлена.

Ранее мы рассказывали о том, что Джонни Деппа застукали с новой любовницей.

В одном из лондонских ресторанов Джонн Депп встретился со своим другом режиссером Тимом Бертоном, который снимает его в большинстве своих фильмов. На встречу с Бертоном Депп пришел в сопровождении новой девушки.

Фотографам удалось застать парочку, когда они стояли на улице и беседовали. Похоже, Депп рассказывал женщине что-то очень веселое, потому что она буквально корчилась от смеха. Это видно на фотографиях, которые опубликовали в Twitter поклонники актера.

Отметим, что поклонники Деппа очень переживают за актера после его громкого и скандального разрыва с актрисой Эмбер Херд.

Напомним, что постаревшая Моника Беллуччи напугала траурным видом на модном показе: красавицу не узнать.

Также Politeka писала, что дочь Деппа в прозрачном платье засветила лишнее: "без стеснения...", горячие кадры

А еще Politeka сообщала, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".