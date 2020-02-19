Курьез с артистом Андреем Данилко, известным как Верка Сердючка, и певицей Тиной Кароль, произошел во время второго этапа Нацотбора на "Евровидения 2020"
В самом начале отбора, во время представления ведущим жюри, Данилко первым вышел на сцену, а затем уже Кароль. Приветствуя коллегу, он крепко обнял артистку. При этом его рука скользнула по спине Кароль и задержалась прямо в районе ее "пятой точке". Более того, Данилко даже похлопал несколько раз.
Такого Тина не ожидала, однако замешательство длилось всего мгновение, и она практически тут же хлопнула коллегу по плечу (конечно, скорее в шутку, чем всерьез). Таким обазом, она поставила коллегу на место - за то, что "распустил руки". Шуточный удар попал на камеру.
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Напомним, недавно Кароль ошеломила публику похваставшись фото в стиле ню у себя в Инстаграм. Стоит отметить, поклонники уже отчаялись ждать от артистки такого смелого шага: ведь в основном Тина мелькает на экранах в вечерних нарядах и не позволяет себе "светить" лишним. Однако, не в этот раз. Восторгу фанатов не было предела.
Кароль предстала в пикантной позе, сидя на полу и согнув одну ногу в колене. Из одежды на ней бюстгальтер телесного цвета, есть ли трусики - вопрос, которым до сих пор задаются пользователи, так как на фото их не видно.
"Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой"; "Вот как нынче поздравляют с 14 февраля))"; "Что за се*с с утра пораньше?🔥 С праздником"; "Оууууу Тина 🔥🔥🔥🔥Можно мне ослепнуть?🙈", - писали в комментариях.
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