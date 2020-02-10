Кто бы мог подумать, что это все про Тину

Тина Кароль - одна из самых ярких звезд украинской эстрады, однако многие факты из ее жизни фанатам до сих пор не известны

Интересные подробности из жизни Тины подготовило издание "Знай.Юа"

Природа одарила популярную артистку, тренера шоу "Голос країни" Тину Кароль потрясающей внешностью и прекрасным голосом. Однако популярность далась звезде не просто. Издание составило список малоизвестных фактов о певице.

1. Тина Кароль – это псевдоним, а ее настоящее имя - Татьяна Либерман. Псевдоним был придуман во время долгих размышлений всей команды перед конкурсом "Новая волна", который принес ей славу.

2. Тина обладает потрясающими вокальными данными, диапазон ее голоса — 3 октавы (от фа малой октавы до ми третьей).

3. Кароль любит спорт и с удовольствием им занимается.

"Три-четыре раза в неделю в тренажерном зале занимаюсь силовыми упражнениями. А в остальное время – это кардиотренировки", - призналась артистка.

4. Тина Кароль участвовала в "Караоке на Майдане" дважды, однако настоящая слава пришла к ней после конкурса "Новая волна".

5. Артистку можно назвать человеком действия.

"Где бы я ни была, в гостинице, в дороге или дома – все равно что-нибудь придумаю и просто так без дела сидеть не буду!", - сказала она.

6. После болезни и смерти мужа Евгения Огира жизнь Тины сильно изменилась. В частности, она увлеклась рисованием.

7. После рождения сына Кароль стала более чувственной.

"Раньше этого я за собой не замечала, но сейчас меня до слез может растрогать какой-то спектакль или книга, легко могу всплакнуть в кино на очередном романтичном фильме", - призналась она.

8. Любимый домашний питомец певицы - шиншилла.

9. У Кароль есть писательский опыт. Она написала сказку "Большие приключения Паутинки".

10. Несмотря на славу, певица до сих пор побаивается сцены.

"Боюсь, что во время песни сломается микрофон, как в старые добрые времена. Что музыкантов еще нет на сцене, а ведущий уже объявил мой выход. Что посредине концерта отключится вся электросеть города. Наверное, это страшный сон любого артиста, но, признаюсь, все эти случаи со мной происходили", - поделилась артистка.

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