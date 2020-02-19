Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Несколько дней назад звезда презентовала новый клип. Так, ролик на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки. Сама работа была представлена вместе с исполнителем Juan Magan.

Каменских в свою очередь отметила, что довольна работой с Juan Magan. В Инстаграм звезда также представила несколько пикантных кадров со своего клипа. На последнем из них она позировала в необычном полукружевном костюме кислотного оттенка.

Так, звезда сидит в кресле серьезно смотря перед собой и показывая идеальный образ.Вот что написали пользователи по поводу представленного кадра.

Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось нежное фото с супругой.

Похоже, звездная пара не смогла обойти стороной трогательный и семейный праздник Дня влюбленных, который в этом году припал на пятницу, 14 февраля. Так, Потап показал в Инстаграм черно-белое романтическое фото и оставил коротенькое поздравление.

Настя позировала в коротком топе, собрав пышные волосы в хвост. А вот Потап обнимает жену за талию и выглядывает из-за ее спины.

Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот

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