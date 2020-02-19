Главный актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой скоро получит нового напарника

Соответствующая публикация была опубликована на официальной странице "Квартала 95" в Facebook, передает Politeka.net.

В частности, сейчас студия активно ищет Евгению Кошевому нового напарника для юмористического шоу "Рассмеши комика".

Как известно, ранее второе место судьи было закреплено за Юрием Ткачем.

"Соскучились по вашим любимым народным шоу "Рассмеши комика"? В этом сезоне вас ждет сюрприз. У Евгения Кошевого появится новая напарница - прекрасная любимица всей Украине! Кто это будет? Пишите свои варианты в комментарии", - говорится в публикации студии "Квартал 95".

Украинцы бурно отреагировали на новость о поиске напарника для Евгения Кошевого и предположили, что место Юрия Ткача могут занять как Елена Кравец, так и Леся Никитюк.

"Леся! Я просто уверена, что будет эта женщина", "Ближе всего Кравец. Но возможно, кто-то из квартала", "Подсказка есть в вопросе) Напарница - Елена Кравец", "Кто же ещё? Дочка", "Елена Кравец, если конечно она располагает временем, женский квартал тоже должен, много времени занимать) так что тут гадать, там сейчас девчонок много и все крутые)) кого не возьми все хороши", "Дорофееву в студию!", "Как-то уже не смешно стало....", "Леся Никитюк и я снова начну смотреть!", - пишут они в комментариях.

Ранее Евгений Кошевой откровенно рассказал, как делал предложение своей супруге. Накануне Дня всех влюбленных на странице «Квартала 95» в Инстаграм появился трогательный пост, посвященный парам, которые планируют связать себя узами брака.

«По статистике в День всех влюбленных мужчины чаще всего решаются сделать предложение своим любимым», - говорится в публикации.

В связи с этими представители «Квартала» решили поделиться историей о том, как Кошевой делал предложение своей жене Ксении.

Сам артист признается, что это было сделано спонтанно и всего спустя четыре месяца со дня их знакомства.

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