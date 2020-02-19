Главный актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой скоро получит нового напарника
Соответствующая публикация была опубликована на официальной странице "Квартала 95" в Facebook, передает Politeka.net.
В частности, сейчас студия активно ищет Евгению Кошевому нового напарника для юмористического шоу "Рассмеши комика".
Как известно, ранее второе место судьи было закреплено за Юрием Ткачем.
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"Соскучились по вашим любимым народным шоу "Рассмеши комика"? В этом сезоне вас ждет сюрприз. У Евгения Кошевого появится новая напарница - прекрасная любимица всей Украине! Кто это будет? Пишите свои варианты в комментарии", - говорится в публикации студии "Квартал 95".
Украинцы бурно отреагировали на новость о поиске напарника для Евгения Кошевого и предположили, что место Юрия Ткача могут занять как Елена Кравец, так и Леся Никитюк.
"Леся! Я просто уверена, что будет эта женщина", "Ближе всего Кравец. Но возможно, кто-то из квартала", "Подсказка есть в вопросе) Напарница - Елена Кравец", "Кто же ещё? Дочка", "Елена Кравец, если конечно она располагает временем, женский квартал тоже должен, много времени занимать) так что тут гадать, там сейчас девчонок много и все крутые)) кого не возьми все хороши", "Дорофееву в студию!", "Как-то уже не смешно стало....", "Леся Никитюк и я снова начну смотреть!", - пишут они в комментариях.
Ранее Евгений Кошевой откровенно рассказал, как делал предложение своей супруге. Накануне Дня всех влюбленных на странице «Квартала 95» в Инстаграм появился трогательный пост, посвященный парам, которые планируют связать себя узами брака.
«По статистике в День всех влюбленных мужчины чаще всего решаются сделать предложение своим любимым», - говорится в публикации.
В связи с этими представители «Квартала» решили поделиться историей о том, как Кошевой делал предложение своей жене Ксении.
Сам артист признается, что это было сделано спонтанно и всего спустя четыре месяца со дня их знакомства.
Напомним, 12-летняя дочь Кошевого из Квартала 95 поразила повзрослевшим видом
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