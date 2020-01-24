Актер Евгений Кошевой из "Квартала 95" присоединился к мировому флешмобу и показал, как выглядит в разных социальных сетях
На первом кадре Кошевой серьезный и в рубашке с галстуком, ведь это была соцсеть "Linkedin", где люди обмениваются рабочими контактами. На втором фото Евгений уше в забавной шапке и очками, а также красной кофте. Это фото у него для Фейсбука. На третьем фото звезда "Квартала" позирует в майки с собачкой на руках и смотрит в телефон. Данное фото для соцсети Инстаграм. На последнем кадре актер в одних плавках лежит в воде на спине. Снимок был сделан для "Тиндера", приложение для знакомств людей, известное во всем мире. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
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Отметим, что флешмоб уже очень известен по всему миру. Пользователи публикуют снимки, на которых видят себя в четырех социальных сетях - Linkedin, Facebook, Instagram и Tinder, передает BBC Украина.
Флешмоб начался с поста американской "королевы кантри-музыки" Долли Партон.
Свое изображение в "Тиндер" она поставила в виде обложки для журнала "Прейбой", для которого она позировала в 1978 году. Для Linkedin она выбрала образ учительницы. В Инстаграме девушка позирует с гитарой и задранной ногой, а в Фейсбуке - в черной кофе с оленями.
После этого и другие звезды под хештегом #Dollypartonchallenge.
Ранее мы сообщали, что Кошевой из Квартала 95 трогательно поздравил дочь.
Звезда студии Квартал 95 Евгений Кошевой на своей странице в Instagram трогательно поздравил дочь с днем рождения.
Евгений Кошевой поздравил дочь Варвару с 12-летием. В качестве сюрприза он подготовил коллаж из фотографий девочки.
“Я не знаю, как правильно делать эти коллажи, но знаю, что девочке на этих фото сегодня уже!!!! ️12 лет!!!️!”, - написал счастливый отец.
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