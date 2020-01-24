Актер Евгений Кошевой из "Квартала 95" присоединился к мировому флешмобу и показал, как выглядит в разных социальных сетях

На первом кадре Кошевой серьезный и в рубашке с галстуком, ведь это была соцсеть "Linkedin", где люди обмениваются рабочими контактами. На втором фото Евгений уше в забавной шапке и очками, а также красной кофте. Это фото у него для Фейсбука. На третьем фото звезда "Квартала" позирует в майки с собачкой на руках и смотрит в телефон. Данное фото для соцсети Инстаграм. На последнем кадре актер в одних плавках лежит в воде на спине. Снимок был сделан для "Тиндера", приложение для знакомств людей, известное во всем мире. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты написали несколько комментариев под фото:

"Очень смешно, как кот в масле", "Евгений, красный - ваш цвет", "Угораю", "От поэтому я еще не хожу в Тиндер", "Люблю вас", "Даже собака, как у наших", "Женя, пора на велик, жирок пожечь".

Отметим, что флешмоб уже очень известен по всему миру. Пользователи публикуют снимки, на которых видят себя в четырех социальных сетях - Linkedin, Facebook, Instagram и Tinder, передает BBC Украина.

Флешмоб начался с поста американской "королевы кантри-музыки" Долли Партон.

Свое изображение в "Тиндер" она поставила в виде обложки для журнала "Прейбой", для которого она позировала в 1978 году. Для Linkedin она выбрала образ учительницы. В Инстаграме девушка позирует с гитарой и задранной ногой, а в Фейсбуке - в черной кофе с оленями.

После этого и другие звезды под хештегом #Dollypartonchallenge.

Ранее мы сообщали, что Кошевой из Квартала 95 трогательно поздравил дочь.

Звезда студии Квартал 95 Евгений Кошевой на своей странице в Instagram трогательно поздравил дочь с днем рождения.

Евгений Кошевой поздравил дочь Варвару с 12-летием. В качестве сюрприза он подготовил коллаж из фотографий девочки.

“Я не знаю, как правильно делать эти коллажи, но знаю, что девочке на этих фото сегодня уже!!!! ️12 лет!!!️!”, - написал счастливый отец.

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