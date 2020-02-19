Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

А в этот раз певица появилась в скромном и достаточно милом образе. Как выяснилось, звезда решила посетить одного из любимых парфюмеров и рассказать после о собственном топе любимых ароматов:

«Спасибо за подборку🙏🏼😘 ТОП-5 моих ароматов этой зимы (слегка похожей на осень). Отрываю от сердца любимые комбинации парфюмов, сохраняйте и наносите.

«🟥Nishane Zenne. Признаюсь, первый сразу мне не зашел, показался слишком резким. К нему надо быть немного внимательней, через какое-то время парфюм приобретает нежный, слегка ягодный аромат. Сейчас не могу оторваться, всегда в моей сумке.

⠀🟦Attar Collection Khaltat Night Оставляет по себе яблочно-вишневый шлейф, уютный, не вызывающий. Когда он на мне, вопрос «Что за запах?» становится самым популярным на повестке дня.

⠀⬜️Attar Collection Crystal Love For Her. Легкая любимая ваниль. Еще в базе есть немного фруктов и мускус, но я, честно, слышу только ваниль, ваниль и еще раз ваниль.

⠀⬛️Tiziana Terenzi Casanova. Совсем нехарактерный аромат для линейки этого парфюмера. Но, как всегда, породистый, дорогой, благородный. Подойдет больше на холодную осень/зимю, так как достаточно стойкий и насыщенный.

⠀🟨Mancera Aoud Black Candy. Тут название говорит само за себя. Запах конфетный, будто слегка подгоревший леденец, но совсем не приторный. Через минут 15 после нанесения становится комфортным к телу и к любому образу», – рассказала Слава.

Отметим, после завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и обеспокоила поклонников заявлением.

Как выяснилось, Слава заболела вместе с детьми, поэтому вынуждена была посещать больницу, сдавать анализы и беспокоиться о состоянии малышей.

Когда с болезнью было покончено, звезда возобновила ведение профиля в Инстаграм и успела удивить целой порцией пикантных фото и видео. К примеру, Слава уже представила яркий снимок с концерта, на котором присутствовала в полупрозрачном темном платье с глубоким декольте. Затем Слава дополнила в разделе Стори представила серию видео и фото сделанных до выступления, а также чуть позже на самом концерте.

На кадрах также позировала и Виктория Смеюха - вторая участница группы.

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