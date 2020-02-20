Знаменитости разводятся почти так же часто как обычные люди, но их расставания всегда на виду, к ним приковано внимание СМИ и общественности

Politeka.net решила вспомнить бывших мужей украинских звезд, с которыми они жили на рассвете своей карьеры, а иногда и на пике популярности.

Солистка «НеАнгелов» Слава Каминская летом 2019 года развелась со своим мужем Эдгаром Каминским. Но мало кто знает, что до Эдгара Слава была замужем за бизнесменом Евгением.

Как признавалась сама артистка, она вышла за него не из большой любви, а потому что больше никто замуж не звал. Певица шутит, что Евгений снял с нее венок безбрачия. Пара была жената чуть меньше года. Распался брак из-за того, что Каминская влюбилась в другого мужчину.

Единственным официальным мужем Натальи Могилевской был малоизвестный бизнесмен Дмитрий Чалый. Об этой свадьбе писали все украинские СМИ – такой она была шикарной.

Правда, брак Могилевской продержался всего год. Пара объяснила свой развод отсутствием общих интересов.

Звезда украинского и российского шоу-бизнеса Светлана Лобода не была в официальном браке, но жила в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. От него певица родила первую дочку Евангелину. Имя отца своего второго ребенка Лобода скрывает, хоть в СМИ и ходят слухи, что у нее роман с Тиллем Линдеманном.

Еще одна экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова официально дважды была замужем. Первый муж артистки - белорусский футболист, капитан киевского «Динамо», Валентин Белькевич. Они были женаты два года. В браке родилась дочка Алина.

Второй муж звезды - бизнесмен Максим Чернявский. Ему Седокова родила дочку Монику. Их брак также продлился всего два года.

Телеведущая Ольга Фреймут была замужем за режиссером Александром Ракоедом. Брак продержался несколько лет. Свою первую дочь Злату Фреймут родила от другого мужчины.

Напомним, что Слава Каминская рассказала, чем соблазняет мужчин на самом деле: "А есть что-то подешевле?".

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