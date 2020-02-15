«Ревізор» всієї України Ольга Фреймут порадувала численних підписників новим лайфхаком з етикету

На своїй сторінці в Instagram відома телеведуча й автор книг з етикету Ольга Фреймут опублікувала запис, де розповідає, як правильно їсти суп, передає Politeka.

За словами зірки, суп потрібно брати ложкою «від себе», і якщо він гарячий, то не варто дмухати, а необхідно почекати, поки він охолоне.

Більше, ніж поради Ольги, увагу глядачів привертає до собі глибоке декольте героїні, яке ледве приховує груди.

У коментарях думки користувачів на побачене розділилися. Одні традиційно не забули поіронізувати на адресу Фреймут, інші ж, навпаки, подякували за пораду.

«Не зовсім смачно Ви їсте!!! Від себе, до себе, нудьга. Беремо ложечку побільше і наминаємо так, шоб за щічками тріщало!!! А потім ще й облизати в кінці», «Господи, це обід з інспектором Ольгою Фреймут. Без підказок не обійтися. Мабуть, у Вас чоловік досконалий і їсть правильно чи має міцні нерви», «Як завжди прекрасна🌷 дякую за інформацію🤗», «Головне, щоб страва була смачною і свіжозвареною. В гарному посуді - а там кожен вирішить, з якого боку смачніше🌹», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що Ольга поділилася фото в ліжку. На знімку вона позує без одягу, в усякому разі, його не видно. Фреймут натягнула на голову подушку, з-під якої можна побачити волосся телеведучої.

«Моє видавництво щасливе презентувати книгу Брайана Фагана і Наді Дуррані "Чим ми займалися в ліжку», - підписала кадр телеведуча.

Нагадаємо, Фреймут забула про білизну і показала свої таємні місця.

А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут втратила сором і здивувала екстремальним декольте.

Також Politeka писала, що змарніла Фреймут вразила зовнішнім виглядом на сімейних фото.