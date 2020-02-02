Відома українська співачка Наталя Могилевська розповіла про свою нову любов і поділилася рецептом, як позбавитися від зимової хандри

Наталя не приховує, що вона знову закохана і те, що зустріла того самого. Співачка поки не бажає розкривати його особистість і дає дуже мало про нього інформації. Але при цьому зазначає, що почуття її окриляють і дають натхнення, так як пісня "Покохала" була написана саме про нові стосунки. В інтерв'ю Катерині Осадчій актриса розповіла про труднощі у стосунках з другою половинкою, а також поділилася, як позбавляється від зимової хандри. Про це пише Politeka.

Наталя винайшла власний рецепт від зимової депресії. Вона пофарбувала стіни в жовто-червоний, тепер у неї в приміщенні завжди тепло і сонячно.

"Цей червоний і жовтий дає такий вогонь, що мені завжди сонячно. Навіть спекотно", - зізнається зірка.

Осадча згадала, що коханий Могилевської живе за межами України і іноді прилітає до неї, що ускладнює відносини пари.

"Мені справді доводиться зараз жити на дві країни. У нього там все життя. Він викладач, він працює ще. А у мене – тут, тому що моє життя пов'язане з цією країною. Як ми будемо це вирішувати, я не знаю", - констатувала зірка.

Раніше ми повідомляли, що легенда українського шоу-бізу Наталя Могилевська показала, як добре виглядає.

Зоряна українська співачка позувала у цікавому, ймовірно, авторське вбранні і засвітила частково свої стрункі ніжки.

Так на новому опублікованому фото, Наталя Могилевська позувала в темному платті з розписом або принтом, у фокусі виявилася не тільки приголомшлива посмішка і гостра спокуслива коліно артистки, але і пишний букет троянд:

«Кожна з нас - унікальна і особлива, як красива троянда на величезному полі. Є граціозні і елегантні дівчата, як білі троянди. Є вольові і пристрасні, як яскраво-червоні….», - написала під фото Могилевська.

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