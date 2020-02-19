Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

А в цей раз співачка з'явилася в скромному і досить миле образі. Як з'ясувалося, зірка вирішила відвідати одного з улюблених парфумерів і розповісти після про власний топі улюблених ароматів:

«Дякую за підбірку🙏🏼😘 ТОП-5 моїх ароматів цієї зими (злегка схожою на осінь). Відриваю від серця улюблені комбінації парфумів, зберігайте і наносьте.

«🟥Nishane Zenne. Зізнаюся, перший відразу мені не зайшов, здався занадто різким. До нього треба бути трохи уважніше, через якийсь час парфум набуває ніжний, злегка ягідний аромат. Зараз не можу відірватися, завжди в моїй сумці.

⠀🟦Attar Collection Khaltat Night Залишає по собі яблучно-вишневий шлейф, затишний, не викликає. Коли він на мене, питання «Що за запах?» стає найпопулярнішим на порядку денному.

⠀⬜️Attar Crystal Collection Love For Her. Легка улюблена ваніль. Ще в базі є трохи фруктів і мускус, але я, чесно, чую тільки ваніль, ваніль і ще раз ваніль.

⠀⬛️Tiziana Унд Casanova. Зовсім нехарактерний аромат для лінійки цього парфумера. Але, як завжди, породистий, дорогий, благородний. Підійде більше на холодну осінь/зимю, так як досить стійкий і насичений.

⠀🟨Mancera Aoud Black Candy. Тут назва говорить сама за себе. Запах цукерковий, ніби злегка підгорілу льодяник, але зовсім не нудотний. Через 15 хвилин після нанесення стає комфортним до тіла і до будь-якого образу», – розповіла Слава.

Зазначимо, що після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і стурбувала шанувальників заявою.

Як з'ясувалося, Слава захворіла разом з дітьми, тому змушена була відвідувати лікарню, здавати аналізи і турбуватися про стан малюків.

Коли з хворобою було покінчено, зірка відновила ведення профілю в Instagram і встигла здивувати цілої порцією пікантних фото і відео. Приміром, Слава вже представила яскравий знімок з концерту, на якому була присутня в напівпрозорому темному платті з глибоким декольте. Потім Слава доповнила в розділі Сторі представила серію відео і фото зроблених до виступу, а також трохи пізніше на самому концерті.

На кадрах також позувала і Вікторія Смеюха - друга учасниця групи.

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