Известный российский музыкант Юрий Лоза рассказал, что он думает об Алле Пугачевой
Свое мнение исполнитель хита «Плот» выразил в комментарии российским СМИ, передает Politeka.net. У артиста спросили, что он думает по поводу возвращения Аллы Пугачевой на сцену.
Как известно, в 2019 году звезда дала масштабный концерт в Минске по случаю своего 70-летия. По оценкам СМИ, она заработала на концерте около 18 миллионов рублей. Поклонники артистки были в восторге от концерта, съехавшись в Минск со стран бывшего СНГ. Правда, не всем пришлось по душе возвращение Примадонны на сцену. Например, российский критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева уже не та.
«Когда артист немощен — он не имеет право выходить на сцену. Апокалипсису там не место!» - прокомментировал он выступление звезды.
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Юрий Лоза встал на защиту Пугачевой. По его мнению, не стоит слушать таких людей как Сергей Соседов, поскольку он в своей жизни ничего путного не сделал.
«Слава Богу, выскочила: поет, выбегает на сцену. Пускай делает все, что ей вздумается. Она имеет на это полное право», - заявил Лоза.
Сама Пугачева рассказала журналистам, что организовала концерт, чтобы ее детям Гарри и Лизе было, что вспоминать.
«Я хотела, чтобы этот концерт был снят в качестве кино и остался у моих маленьких детей, чтобы они видели меня на сцене такой, как видят сейчас», - рассказала Алла.
Добавим, что для юбилейного концерта Пугачева обновила репертуар и поработала над своей внешностью. Поклонники отмечают, что артистка очень помолодела.
Ранее Пугачева призналась, что умоляла своего мужа Максима Галкина не уезжать на гастроли в Австралию и Новую Зеландию, потому что боялась китайского коронавируса.
Напомним, что Аллу Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры: «Галкин и Киркоров кусают локти».
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