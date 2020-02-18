Російська співачка Алла Пугачова з 1994 по 2005 рік була одружена зі співаком Філіпом Киркоровим

На момент весілля примадонні було 45 років, а її обранецю - 27. Про цей шлюб ходить багато чуток і досі. Журналісти КП вирішили перевірити інформацію, яка гуляє просторами інтернету.

Зокрема, представники ЗМІ поцікавилися, чи правда Пугачова була власницею бренду «Філіп Кіркоров». В результаті артистка, сміючись відповіла, якщо належить їй, то хай той забирає. А також додала, що якщо і належав їй, то не зараз.

Далі Пугачовій поставили запитання, як їй нове шоу колишнього чоловіка "Я+Я". Зірка сказала, що вона не прихильниця такого жанру, і їй важко про це говорити. Також зірка не змогла поставити оцінку програмі співака.

"Нічого я йому не ставлю. Роги йому поставила колись", - зі сміхом сказала примадонна.

Нагадаємо, Алла Пугачова не приховує, що робила пластичні операції.

Зірка розповіла, що через проблеми з серцем лікарі заборонили робити загальний наркоз, тому їй довелося вдатися до маленьких подтяжкек і легких операцій.

Крім того, їй привозять з Ізраїлю спеціальні креми і вітаміни, які дозволяють їй залишатися молодою.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова зізналася, як в їх сім'ї проходить День всіх закоханих.

Вона зізналася, що 14 лютого для них з Максимом Галкіним не настільки важлива дата.

Це пов'язано з тим, що в їх сім'ї прийнято кожен день дарувати один одному любов, і не зациклюватися на одному святі.

Нагадаємо також, що російський співак Михайло Муромов розповів про те, чому його слава пішла на спад. Деякі заяви стосувалися безпосередньо персони Алли Пугачової.

Муромов взявся пояснити свою позицію і припинити поширення спотвореної інформації.

"Щоб я міг сказати про те, що Пугачова мене загубила, втопила і так далі, кар'єру мою загубила? У мене немає такого поняття, як кар'єра, я інженер. Перервала мою кар'єру? Ну смішно!", – висловився Михайло Муромов.

У той же час Муромов зазначив, що у Пугачової було достатньо впливу, щоб прибрати неугодних людей зі свого шляху.

Нагадаємо, що Пугачова пропустила вечір пам'яті кращого друга, розкрито несподівана причина: "Вона боїться...".

Як повідомляла Politeka, 6-річні діти Пугачової занадто швидко подорослішали: Галкін ошелешив новим відео.

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