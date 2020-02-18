З'явилися подробиці гучного судового розгляду, в якому фігурує Алла Пугачова

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ пишуть у своїх Telegram-каналах.

За інформацією журналістів, пенсійний фонд Росії зміг відсудити гроші у примадонни Алли Пугачової.

Фігурантом судового розгляду є рибна база ЗАТ "Карай-Еко", частиною якої володіє відома примадонна.

"40% цього приземленого стартапу належить Аллі Пугачовій. База в біосферному заповіднику з вертолітним майданчиком, лазнею на березі, своїм причалом та цілодобовою охороною. До Каспію — всього 20 км, рівень ви розумієте", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на розкішне життя Алли Пугачової, рибна база в Астраханській області зіткнулася з фінансовими проблемами.

Як виявилося, підприємство заборгувало виплати в пенсійний фонд Російської Федерації.

"Але, мабуть, навіть у таких дітей є проблеми з відрахуваннями в ПФР. Ось і довелося подавати на бізнес Примадонни відразу 2 позову — Арбітражний суд їх задовольнив, потрібно буде заплатити 9к рублів", - резюмував Telegram-канал Mash.

Раніше ми розповідали про те, що Алла Пугачова за рекомендаціями лікарів не може скористатися послугами пластичних хірургів.

Примадонна Алла Пугачова не приховує, що кілька разів робила пластичні операції. Але зараз лікарі категорично заборонили співачці вдаватися до хірургічних втручань через проблеми з серцем.

Алла Пугачова також відкрила таємницю і розповіла, що зважилася на підтяжки обличчя заради збереження молодості.

«Пластику, звичайно, робила. Але через проблеми з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз. Я робила маленькі підтяжки і легкі операції. У мене шкіра хороша і хороші друзі — пластичні хірурги. Вони можуть прибрати кісту під місцевим наркозом», — відверто зізналася зірка

Нагадаємо, Пугачова проміняла Галкіна на іншого в День всіх закоханих.

Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився новими талантами дітей, кадри облетіли мережа: «А де Пугачова?».

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