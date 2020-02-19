За життям 70-річної співачки Алли Пугачової пильно стежать шанувальники, не даючи їй і кроку ступити, щоб це не стало надбанням громадськості

Нещодавно в мережі з'явилися рідкісні унікальні фото, на яких примадонна з'явилася поруч зі співаком Юрієм Шатуновим, колишнім солістом групи "Ласкавий травень". Виявилося, артисти були не тільки знайомі, але ще й виступали на одній сцені.

На одному з кадрів Алла Борисівна з мікрофоном з'явилася у відвертому вбранні: на ній сукня соковитого рожевого відтінку, вигідно подчеркнувшее її бюст (дивно бачити її не в балахоні). Позаду неї стоїть молодий Шатунів.

На іншому знімку артисти знову засвітилися разом. На цей раз Пугачова в чорній сукні з відкритими плечима, а Шатунів в сонцезахисних окулярах з жовтими лінзами.

Зазначимо, Шатунів неодноразово брав участь в легендарних «Різдвяних зустрічах» Пугачової. Але за словами продюсера "Ласкавого травня" Андрія Разіна Алла Борисівна стала заздрити успіху Шатунова, що трохи засмутило їх відносини. Справа в тому, що співачка не могла змиритися з тим, що артист давав по 20 аншлагових виступів в рік, тоді як вона набагато менше.

Крім того Разін невтішно відгукувався про Пугачової, називаючи її посередньою співачкою з-за того, що вона мала згубну звичку. Мовляв, куріння негативно вплинуло на її талант. Втім теж саме він говорив і про свого екс-підопічного Шатунове, який також нерідко балувався сигареткою.

Раніше ми повідомляли, Пугачова засвітилася в судовому скандалі з пенсійним фондом. Виявляється, останній відсудив у артистки 9 тисяч рублів (рішення за двома позовами).

Приводом для розгляду стало те, що рибна база ЗАТ "Карай-Еко", 40% якої належать співачці, неабияк заборгувала в пенсійний фонд.

Нагадаємо, Пугачова проміняла Галкіна на іншого в День всіх закоханих.

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