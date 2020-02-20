Украинские звезды несмотря на загруженный график и стремительную карьеру все же остаются женщинами. Они создают семью и рожают детей

Politeka.net решила вспомнить как менялись популярные артистки во время беременности. Кто из них поправлялся, а кому удавалось сохранять стройную фигуру, даже ожидая пополнение в семье.

Украинская певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода дважды была беременна – у артистки две дочки. Беременность не стала поводом, чтобы сделать перерыв в карьере.

Лобода активно выступала, обыгрывая свою беременность в костюмах. Более того, она даже снялась в клипе беременной. Отметим, что Лобода ни капельки не поправилась и быстро пришла в форму.

У еще одной экс-солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой тоже двое дочерей. Первую дочку Вера родила еще до ВИА Гры, а вторую уже во время сольной карьеры. В сети немного снимков, где Вера беременная – лишь пару кадров с ее личной страницы в Инстаграм. Видно, что артистке удалось сохранить форму во время беременности.

Певица Тина Кароль рожала один раз. У нее есть 11-летний сын. Мальчика Кароль родила в браке с продюсером Евгенией Огиром, который в 2013 году умер от рака.

Во время беременности Кароль округлилась и была очень женственной и красивой.

Певица Джамала недавно сообщила, что беременна во второй раз. Как известно, первого сына певица родила в 2018 году. Во время первой беременности Джамала не прерывала карьеру, она была судьей шоу «Голос страны», давала концерты.

Сейчас певица тоже продолжает гастролировать. Джамала не стесняется своей фигуры и подчеркивает свой животик.

Напомним, что Светлану Лободу застукали за страстным поцелуем с молодым красавцем, кадры облетели сеть: «Тиллю это не понравится».

А еще Politeka писала, что Олю Полякову потаскали лицом по полу, кадры «атаки» попали в сеть: «коленом в живот».

Также Politeka сообщала, что Вера Брежнева засветилась на громкой вечеринке с коллегами: "Вера, сколько ты тяпнула?".