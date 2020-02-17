Оля Полякова показала страхітливі кадри бійки зі своєю участю

Українська суперблондинка відома своєю любов'ю до епатажних образів і гламурних нарядів. Однак, як повідомляє Politeka, на цей раз вона опублікувала у своєму Instagram по-справжньому страшні кадри.

Так, в Сторіс співачки з'явилися короткі відео, на яких можна побачити, як Полякову буквально б'ють. Судячи з кадрів, вони були зроблені під час тренування співачки, на якому вона розучувала сцену бійки з чоловіком. На кадрах противник Олі спочатку понарошку «б'є» її по обличчю з усього розмаху, а потім кидає на мати.

В якийсь момент постановочного бою співачка опиняється на підлозі обличчям вниз і намагається поповзти, однак її суперник зі словами: «Стояти!» хапає її за одяг і піднімає на ноги.

Сцена виглядає по-справжньому динамічною і вражаючою, а в кінці Полякова досить переконливо верещить, коли її в черговий раз кидають на мати.

Поки залишається невідомим, де буде використовуватися ця сцена.

Нагадаємо, раніше Полякова зчепилася вже на словах з нардепом від "Слуги народу" Максимом Бужанським через мову. Перепалка сталася в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Бужанський традиційно відстоював право вільно спілкуватися російською мовою і закріпити це в Конституції України, зокрема, він висловив думку, що влада правильно було б скасувати норму, яка вимагає закриття всіх шкіл в Україні, де навчання здійснюється російською мовою.

На це Полякова знайшла відповідь.

"Тому що в Україні має бути національна мова, а ви собі говоріть хоч китайською! В Україні має бути своя національна мова! Це питання самоідентифікації! Ви хто взагалі: українець чи росіянин? Ну, хто ви, скажіть ?! Хто?!" - не витримала Полякова.

Під час ток-шоу співачка також заявила, що розпалюючи ненависть на ґрунті мови і зіштовхуючи людей лобами, політики насправді таким чином відволікають увагу українців від набагато важливіших проблем.

Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.

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