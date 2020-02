View this post on Instagram

Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке) что мы и сделали) после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива) классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати @ainaprib 😘, но в итоге я ее «подсидела» и.... DJ VERA оторвалась на полную 🤪 здесь лишь фрагменты) все остальное осталось в нашей памяти 😂 особенно the Prodigy и Bomfunk Mc’s 💣 к чему я это все! Успевайте кайфовать!) #КРАСИВО Ps: собираю плейлист для новой вечеринки ) кидайте ваши любимые треки именно для веселья💥