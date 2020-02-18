Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Нещодавно Вірі виповнилось 38 років. Артистка тільки недавно запустила в продаж власний косметичний бренд, провела щасливий відпустку з сім'єю і встигла вразити щасливим фото з чоловіком, яким нібито пророкують швидке розлучення з-за коханки.

В честь свого свята співачка зворушливо звернулася до шанувальників і показала, як провела свій святковий відпочинок вже разом з колегами, через кілька днів після свята.

«Так цікава і швидкоплинне життя і так важливо встигати отримувати задоволення в цьому бурхливому потоці), що ми і зробили) після мого дня народження, коли я повернулася до роботи, вирішили відсвяткувати його ще раз у вузькому колі колективу) класно, що в мене є людина, якій я можу довірити, і вона допомогла мені організувати нашу маленьку паті 😘, але в підсумку я її «підсиділа» і.... DJ VERA відірвалася на повну 🤪 тут лише фрагменти) все інше залишилося в нашій пам'яті 😂 особливо the Prodigy і Bomfunk Mc’s 💣 до чого я це все! Встигайте кайфувати!) #КРАСИВО», – підписала цілу серію роликів Віра.

До цього Брежнєва заінтригувала прихильників новим роликом, показавши незвичайне хобі. У Инстаграме зірки у відео можна помітити, як співачка виконує емоційний і ніжний тані.

Основний акцент під час танцю був поставлений на вродженою уважності і координація. Пікантності виконанням надає звичайний вбрання артистки – зірка виступила в простій білій сукні вільного крою.

«Танець - це більше ніж руху. Це історія та емоції, передані тілом, без слів в саме серце. Танці для мене - ще одна мова любові. Я ніколи не вчилася танцювати, але в концерті хотілося виразити емоцію саме так. А як танцюють професіонали - дивіться: Другий випуск шоу Dance Революція 💣 нові учасники , нові стилі. Хто вам найбільше запам'ятався після першого епізоду?», – написала сама віра під новим постом.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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