Звезда просто на высоте!

Известная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которую все знают по сериалу «Великолепный век», поразила красотой в прозрачном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

На фотографии Мерьем позирует лежа на диване в прозрачном платье с блестками, таинственно заглядывая на камеру. Снимок актриса не удосужилась как-либо подписать, однако это не помешало ее поклонникам восхититься ее красотой.

«Загадочная такая», «ты слишком великолепная, Мерьем», «Сколько же тут таинственности – на десятки лет хватит», «красивая», «просто невероятная!», - пишут они.

Ранее мы писали, что турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли озадачила поклонников новым таинственным посланием

«Выключаюсь…», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Узерли позирует на фоне фюзеляжа самолета перед взлетом. При этом ее поклонники были озадачены словами кумира, параллельно высказывая слова восхищения звезде.

«Красотка!», «Обожаю тебя, Мерьем», «лучшая актриса во всем мире», «хм, как интересно написала – двойственно», «принцесса», «что именно выключаешь, Мерьем?», - пишут они.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Мы ждем с нетерпением, чтобы стать частью международного Фестиваль фильмов Фрибура с нашим новым фильмом ВИЧ "The Hive" ("Улей" - прим. ред.)», - написала она.

Отметим, судя по трейлеру, жанр фильма - триллер. Ранее Мерьем больше снималась в драматических или исторических работах.

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