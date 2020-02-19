Дан Балан загрустил и не на шутку напугал своих поклонников неожиданным постом

Известный молдавский певец приобрел большую популярность среди украинцев после своего появления на нашем телевидении. При этом главной темой для обсуждений стали его отношения с Тиной Кароль.

Теперь они вместе выступают в роли тренеров на шоу «Голос країни», и страсти вокруг них только накаляются. Впрочем, недавно в СМИ появилась информация о том, что исполнитель на самом деле встречается с 20-летней студенткой из Харькова.

Сам Балан никак не комментирует подобные слухи. Однако, возможно, вся эта ситуация начала угнетать певца. Так, как сообщает Politeka, Балан поделился тревожным постом на своей странице в Инстаграм. Певец опубликовал черно-белое фото, на котором он печально смотрит в окно.

«Что бы вы выбрали? Мир в котором вас все любят...но вы никого не любите? Либо мир где вы всех любите....а вас никто?», - написал Балан в описании к снимку.

Подобные рассуждения напугали его поклонников, которые тут же попытались выяснить, что случилось в жизни у артиста.

«Дануц, что с настроением? Мне аж самой грустно стало», «Дан, реально сложный вопрос, всем хочется, и любить, и быть любимыми», «Что за грусть?», «Я бы выбрала мир где Тина любит Дана, а Дан Тину», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Дан Балан поздравил поклонников с Днем Святого Валентина. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал яркое фото в образе Купидона. На снимке Балан, одетый в черный костюм, выгнулся в позе, изображающей стрельбу из лука. Правда, стрела Купидона оказалась не настоящей, ее пришлось дорисовать в фотошопе.

«Счастливого дня Святого Валентина! Пусть будет любовь…», - написал артист, заинтриговав поклонников этим посланием.

Напомним, Дан Балан заинтриговал посланием после "разоблачения" его молодой любовницы: «Как там Тина?».

Как сообщала Politeka, Дан Балан удивил предупреждением о «Голос країни» и покорил дерзким образом.

Также Politeka писала, что выяснилось, кем оказалась возлюбленная Дана Балана, фото из Рады: Кароль кусает локти от зависти.