Племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей, восходящая звезда украинского шоу-бизнеса, показала новый образ в черном

На видео Соня позирует в черном платье в белой ванной, а под головой у нее лежат много белых роз и других цветов. Платье у певицы было с открытыми плечами. Актриса в этот раз решила позировать без белья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давай помечтаем", - коротко написала Соня под роликом.

Фанаты успели написать несколько комментариев:

"Нереальная. И работать с тобой сплошное удовольствие!", "Вроде заколдованная", "Супер", "Невероятная", "Очень красивая", "Красотка".

Ранее мы сообщали, что племянница певицы Софии Ротару, Соня Кей, написала интересный пост в своем Инстаграм.

Певица, по всей видимости позировала дома, в уютной одежде ярко-зеленого цвета. Волнистые волосы Соня убрала в высокий хвост, концы которого опускались по плечу артистки.

Хотя лицо Соня скрыла за большим букетом желтых роз, все же было заметно, что она сделала макияж. Букет и артистка смотрелись на фото хорошо, так и хочется сказать: "Какие же они роскошные".

Позади можно увидеть кухню артистки и комнату со шкафом.

"Поздравляю всех с Днем Святого Валентина! Любите друг друга, уважайте и цените! ❤️ Благодарю тебя, любимый! ❤️", - подписала фото Соня.

Сообщалось, что племянница легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Кей опубликовала стильное фото.

Так, на опубликованном снимке в инстаграм Соня Кей позировала в Торговом центре в Киеве. На фото она сидит в желтом кресле, улыбаясь и закинув ногу за ногу. Ее внешний вид удивил фолловеров, ведь девушка оделась во все черное. На ней черные джинсы, черные ботинки с блестками и черная кофта с гольфом. Свои черные волосы девушка уложила волнами на грудь.

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