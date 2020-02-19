Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла решила показаться без штанов перед всем интернетом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram.

Так, девушка позирует без штанов просто в туалете. На ней, как можно заметить, белое мини-платье, из-под которого видно лишнее.

Дополняет образ элегантный поясок. Также можно заметить, что кроме Добкиной, в туалете никого нет. А поскольку кадры она опубликовала у себя в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, Алла сделала селфи в машине и поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм. На ней черная кофта из искусственного меха. Примечательно, что девушка предстала в слегка растрепанном виде и минимум косметики на лице. Голубоглазая красотка пристально смотрит в объектив, подняв руку вверх и дотронувшись к волосам.

В подписи к фото дочь Добкина выказала желание осуществить одну мечту своих фолловеров (а их, к слову, у нее более 62 000).

"У меня к вам серьезный вопрос..🖤 вы счастливы сейчас? Я хочу понять, сколько у меня здесь счастливых людей 💋 И второй вопрос..о чем вы мечтаете? Я хочу почитать и осуществить 1 вашу мечту 😊 конечно машины, квартиры не обещаю..ведь счастье не в этом. Счастье в эмоциях 🙏🏼 Жду ваши мысли и ответы... Ваша А💋🖤", - написала Алла.

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