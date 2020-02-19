Звезда культового сериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила неожиданным признанием после начала съемок нового сезона

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала во время общения с российскими СМИ,

«Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия», - отметила она.

Женщина призналась, что ее буквально тянуло на съемки. А во время самого процесса она не хотела кого-либо подводить, поэтому старалась выкладываться по максимуму. Это было не сложно, утверждает актриса, поскольку она похожа на свою героиню.

«Конечно, мы похожи: обе заводные, шумные, обе по происхождению - украинки. Кстати, походку и манеру разговора я скопировала у своей мамы. Когда признаюсь в этом, она ворчит, что вовсе не такая, мол, она - городская женщина, а Валюха – деревенская», - уточнила она.

Ранее мы писали о том, что стартовали съемки нового сезона культового сериала.. Так на новых опубликованных кадрах, съемочная группа находится посреди дороги, герои актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко стоят у автомобиля и рассуждают на предмет того, что их близкий человек "перестал пить":

"Вот видишь, что с человеком творится, когда он пить бросает...", - сказал герой Добронравова. На что знаменитая сериальная "Валюха", которую исполняет Кравченко, отрезала:

"Да закройся ты! Человек, наконец-то, делом занялся...". Актеры в диалоге смеялись, а посреди дороги - у них на пути - стояли киношные "родственники" в смешных костюмах.

Напомним, судьба "Сватов" предрешена, российская звезда выдала всю правду.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" сняла с себя все лишнее ради пикантной фотосессии.