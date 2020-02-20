Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала пост, посвященный ее дочери Антонине Паперной

Звезда поделилась черно-белым фото Антонины и видео с ее участием, пишет Politeka.net.

На снимке красотка позировала в топе и жакете, накинутом плечи. Ракурс подобран такой что выделились формы девушки.

Антонина смотрела в камеру, приоткрыв губы. Взгляд девушки зачаровывает.

Волосы волнами спустились на плечи красотки.

Видео представляло собой отрывок из сериала, где сыграла Антонина. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"@tonya_papernaya И @maxim_matveev_ в сериале #триггер 🎬", - написала в посте Сумская.

Из хештегов стало ясно, что девушка появилась в теледраме "Триггер", рассказывающем о московском психологе, который использует необычный метод в работе.

За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Зачем нам российские сериалы 🤔", "Талантливая и красивая у Вас дочка....👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏вся в маму....😉", "Смотрим сериал, Тоня его спасает👍👍👍", "Классссс девочка талант👍💛", "Вообще не понимаю таких комментариев. У творчества нет границ . Русский ты или украинец, поляк или белорус. Мы все люди. Пора бы уже проснуться и посмотреть по сторонам. А дочь сыграла роль 👍🏻", "Красавица 👍", "Красивая) Талантливая) 👍👏👏", "Выросла доченька 😍♥️🎉", " Я сразу и не поняла 🤩что это она . Молодец💐", "Все достойно! 👍 и красавица дочь!)", "Потрясающе красивая девочка .....", "кРАСАВЧИК ОТМОРОЖЕНО НО УВЕРЕНО", "Оо только посмотрела эту серию👍👍👍", , "Мамина гордость! 😊👍", "Нам не нужны российские сериалы. Ничего не надо. Ни книги, ни история, ни песни, ничего. Все должно быть как в Северной Корее. Полная изоляция. И беруши в уши ","Оля, Вам есть чем гордиться!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга и Наталья Сумские появились на одном фото.

На снимке Ольга позирует в наряде коричневого оттенка и куртке в цвет, а ее сестра предстала в блузе и красных бусах. Женщины наклонились друг к другу так, что прикоснулись головами.

Напомним, Винник встал между Сумской и ее мужем: Он умеет подарить себя женщинам.

Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.

Также Politeka писала, что полуголая Роксолана показала себя без макияжа.