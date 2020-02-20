Эмир Кустурица сделал скандальное заявление об Украине и аннексированном Крымском полуострове

Сербский кинорежиссер, обладатель двух "Пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, участник рок-группы "The No Smoking Orchestra" Эмир Кустурица незаконно побывал в аннексированном Россией Крыму, выступив со своей группой в Ялте.

Во время этого визита назвал Крым российским.

"Есть силы, которые разъединяют, и силы, которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Югославию разъединили - это было выгодно тем силам, которые разъединяют. Мы видели разъединение Ирака, Ливии, Сирии, Румынии и, наконец, Сербии", - заявил режиссер.

Кустурица добавил, что Крым – часть "великой России", и призвал жителей оккупированного полуострова не обращать внимания на мнение мирового сообщества о том, что Крым - это Украина.

"Вам надо делать то, что вы делаете. Подтверждение, что вы - Россия, это ваша жизнь, ваша культура. Потому что вы часть великой России, вам не нужно ждать мнение тех, кто находится в штате Висконсин", - посоветовал режиссер, который поддержал агрессивную политику Путина в Украине.

Также ранее сообщалось, что известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев упорно считает Крым российским и называет "недоразумением" принадлежность Крыма к Украине.

Недавно он заявил, что "государство Украина появилась на свет" только потому, что "старые коммунистические алкаши" решили "раздать друг другу титулы президентов вместо старых партийных", а "главный алкаш" якобы просто плохо разделил территорию.