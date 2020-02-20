Украинский телеведущий и звезда шоу «Танці з зірками» Владимир Остапчук поделился с поклонниками стильным фото

Снимок он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Телеведущий предстал в коричневом костюме и черных очках. Под пиджак он надел водолазку в тон костюма. Судя по тексту под фото, Остапчук всерьез занялся раскруткой своего интернет-магазина, в котором он предлагает различные брендированные товары под хештегом «подбухиваю».

Он спросил у своих фолловеров, какие еще надписи им нравятся, чтобы поместить их на его брендовую продукцию. Похоже, ведущий решил сменить профессию и стать владельцем небольшого бизнеса.

Поклонники Остапчука в комментариях стали придумывать различные надписи на худи.

"Секундочку..Спасибо Оле Поляковой", - написала одна из поклонниц.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук после скандального развода с женой Еленой запостил фотографию со своими маленькими детьми. Напомним, что Елена обвиняла его в том, что он якобы не дает денег на детей и совсем редко с ними видится.

На свежем снимке Остапчук вместе с дочкой и сыном лежат на белой постели. Мальчик пробует ползти, а сестричка держит его. Видно, что телеведущий счастлив, проводя время с детьми.

"Люблю вас до луны и обратно", - подписал снимок шоумен.

Поклонники не оставили столь трогательное фото без комментариев.

«Вовочка, детки твоя копия, особенно сынок, как под копирку делал», «Доченька похожа на маму, сыночек ваша копия», «Очень мило, Владимир, вы супер», «Прекрасные, здоровые детишки. Желаю вам мудрости, чтобы сохранить хорошие, правильные отношения с их мамой», - пишут фолловеры.

Также мы писали, что недавно Остапчук опубликовал фото из больницы. Шоумен появился на снимке в одноразовой больничной одежде и шапочке для волос.

«Поздравляйте, мальчик. И это только вторая неделя нового года!», – пошутил ведущий, но не стал объяснять, что он делает в клинике.

Напомним, что Владимир Остапчук после развода слетел с катушек и набросился на женщину: "Закомплексованная ду...".

А еще Politeka писала, что Остапчук без стыда показал, как мужчины выглядят в самый интимный момент: скандальные кадры.

Также Politeka сообщала, что разгневанный Остапчук впервые сорвался после развода и показал свое истинное лицо: "Жаль деток".