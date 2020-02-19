Шоумен Володимир Остапчук знову опинився в епіцентрі скандалу

Про це пише Politeka.net.

Після інформації про розлучення на популярного телеведучого Володимира Остапчука обрушилася хвиля критики.

Найбільше його "розносять" жінки, які навіть під сімейними фотографіями з дітьми вони дорікають шоумена в тому, що він на публіку нібито зображує турботливого батька, а сам кинув свою сім'ю.

Одна з користувачок соцмережі навіть назвала Володимира Остапчука «брехуном чистої породи» та напророкувала йому одиноку старість.

Якщо раніше шоумен всіляко ігнорував коментарі в Instagram, то ця репліка буквально вивела його з себе.

Не підбираючи слів, Володимир Остапчук назвав цю жінку "ущербною дурепою" і порекомендував їй не лізти в чужі справи.

«Ти можеш називати кого завгодно л*йном, але повинна розуміти наслідки. Ти закомплексована, ущербна дура, яка лізе в чуже життя і прийняла на себе роль прокурора. Я не ліз у твоє життя, сиди вдома і тримай свою думку при собі», вибухнув Остапчук в коментарях під своєю публікацією.

Але ситуація після цього коментаря погіршилася і користувачі стали дорікати відомого шоумена Володимира Остапчука за грубість і хамство.

Через якийсь час телеведучий і зовсім видалив скандальну листування зі своїми підписниками.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю журналістам колишня дружина Остапчука Олена Войченко зізналася, що він пішов з сім'ї до іншої жінки. За словами Олени, причиною їх розлучення не були сварки, як стверджує Остапчук.

Журналісти з'ясували, що мова йде про 33-річній Христині, яка працює нотаріусом. Відзначається, що пара познайомилася ще влітку, під час весілля в Італії. Остапчук був на цьому весіллі провідним, а дівчина – подружкою нареченої. У соціальних мережах немає їх спільних фото, але їх знімки збігаються: пара одночасно постить фотографії з одного і того ж місця.

Нагадаємо, Остапчук після скандалу з розлученням пустився «у біга»: "не довго сумував".

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