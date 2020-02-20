Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото. В этот раз Регина показала зимний кадр, напомнив о компании, с которой сотрудничает.

«Мне кажется, зима — это совершенно волшебное семейное время, и я всегда обожала его, что в детстве, что сейчас. Жду не дождусь, когда можно будет всей семьей кататься на ватрушках весь день, а вечером укутаться в плед с чашкой чая и смотреть кино 💜

А вы наслаждаетесь зимой? Есть идея, как сделать её ещё лучше — потому что, хоть зима скоро закончится, вы все еще можете выиграть нежные зимние подарки вместе с Milka превращает снежное в нежное!», – написала Тодоренко.

Вот что отвечают под новым постом пользователи:

«Как то странно вы зиму любите. Все время на морях. Это конечно хорошо,но вот на горке мы вас в этом году не видели», «Да, особенно если зимой на Мальдивах )», «Регина,у вас и так ошеломительные заработки (по версии Forbes)!Ну не надо, когда люди на пороге массового ожирения,диабетов,проблем со здоровьем как у детей,так и взрослых, рекламировать чистейший яд-промышленный сахар!Всех денег не заработать», «Именно поэтому всю зиму сижу на Бали😆😆😆», «Я один не понимаю где Регина живет? В Москве, Киеве или заграницей?».

Ранее, по словам Регины, она решила приобщить сына к постоянным поездкам, и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска, засветив стильный купальник перед поклонниками.

На новом снимке артистка позировала на фоне побережья, сидя возле прозрачной воды. На фоне белоснежного песка и практически прозрачной воды звезда выглядела особенно загоревшей.

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