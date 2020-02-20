Украинский певец, тренер "Голоса страны-10" рассказал о конфузе, который случился с ним во время концерта

Сегодня Дмитрий Монатик успешный певец, но во времена, когда он только начинал строить карьеру, ему пришлось нелегко. Как рассказал певец изданию «Теленеделя», около трех лет песни музыканта отказывались крутить на радио, заявляя, что он не формат. Артист не сдавался, что позволило ему прийти к успеху.

Один раз на концерте в Минске Монатик упал на сцене перед тринадцатитысячной аудиторией. По словам музыканта, инцидент произошел с ним в самом начале концерта. Певец отметил, что ему пришлось обыграть свое падение, сделав вид, что так и должно было случиться. Были у него и другие конфузы.

«Лондон, мечта всех артистов - концертная площадка «О2», адреналин невероятно зашкаливает. И в этот момент я выбиваю микрофоном передний зуб! Это при том, что на следующий день должна состояться презентация песни в прямом эфире «Голосу країни», - поделился музыкант историей.

Кроме этого, неприятности поджидали музыканта во время его масштабного концерта на НСК «Олимпийский», к которому он готовился более года. Перед самым началом концерта музыканту сообщили, что во всем квартале пропал свет. Он добавил, что буквально сгорел в этот момент как птица феникс.

Ранее мы писали, что жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала снимки с отдыха. Женщина улеглась в корзинку-гамак на фоне морского пейзажа. Девушка была в закрытом черном купальнике и очках. Ее волосы были распущены.

«Чтобы январь следующего года был таким солнечным и беззаботным, нужно будет хорошенько поработать на протяжении 2020 года, всем искренне желаю продуктивного года», - отметила Ирина.

Напомним, что горячая жена Монатика засветила лишнее в откровенном наряде: «Выглядит нелепо».

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