Відомий український співак Діма Монатік (MONATIK) опублікував спільне фото зі своєю дружиною Іриною

Фотографією музикант поділився на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Монатік опублікував фото і відео з щорічної церемонії премії Brit Awards. Він з дружиною Іриною потрапили на захід в ролі глядачів. На першому фото Дмитро зображений з Іриною в машині по дорозі на премію. Артист одягнений в чорний костюм, а на голові у нього красується незвичайний в'язаний капелюх. Ірина одягла відверте боді в білизняному стилі, а зверху накинула піджак. Правда, на фото потрапила частина відвертого декольте дівчини. Цікаво, що на знімку Монатік трохи нахиляється в бік дружини, як ніби намагається прикрити її.

«Прекрасний вечір! Відмінне шоу... Зізнаюся чесно, наші українські премії, хоч і такі молоді, у порівнянні з 40-ой Brit Awards, а вже на рівні! Більш того, стрімко розвиваються! Найбільш вражає ставлення гостей, глядачів — вони всі мріють тут побувати, цілий день про цю подію говорять!», - поділився Монатік своїми враженнями.

Менше ніж за день пост артиста набрав майже 60 тисяч лайків. Шанувальники не стримувалися в словах.

«Як приємно чути що наші в порівнянні на хорошому рівні», «Схожий на Коляденка в цьому капелюсі», «Сподіваюся, незабаром ми побачимо Монатіка не серед глядачів, а на сцені BRIT Awards», «Неймовірна гордість і радість за вас, щиро вірю, що незабаром ви будете одним з номінантів цієї премії», «Мені цікаво хто у вас стиліст?? Ви ж не високого зросту, ну хто вам радить одягати такі штани? Ноги стають коротко/короткі і, це виглядає безглуздо», - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що дружина Монатіка похвалилася фотографіями з відпочинку. Ірина опублікувала знімок в чорному купальнику. Жінка похвалилася розкішними формами, виставивши струнку ніжку вперед, і поклала на неї руку. Глибоке декольте купальника трохи привідкрило груди красуні, підкресливши її апетитні принади.

Нагадаємо, що Дмитро Монатік прикрив оголену дружину одною черепашкою: «Неймовірна…».

А ще Politeka писала, що в сім'ї Монатіка поповнення, фото маля підірвали мережу: "Яка краса! Ви наважилися!".

Також Politeka повідомляла, що спекотна дружина Монатіка вразила своїми формами в чорному купальнику: "Запальна".