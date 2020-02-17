У неділю, 16 лютого, відбувся п'ятий ефір сліпих прослуховувань шоу "Голос країни". Чим запам'ятався випуск, читайте далі

Перш за все, на сцену вийшла 20-річна Марія Кондратенко, яка грала в серіалі «Школа», пише Рoliteka.net.

Дівчина брала участь в першому сезоні «Голос. Діти» і була в команді Олега Скрипки. Цього разу дівчина зуміла підкорити крісло Потапа і Насті.

Львів'янка Тоня Сова розповіла про проблеми з вагою. Дівчина довела себе до схуднення. Соня змогла розгорнути крісло Монатіка, завдяки виконанню пісні «Stay».

Варто відзначити, що Тіна Кароль підтримала учасницю, ледь стримуючи сльози.

Неповнолітня Маріам Жорданія приїхала з Грузії. Дівчина розгорнула крісла Тіни Кароль, Потапа і Насті. Учасниця вибрала останніх.

При цьому Дан Балан повідомив, що його тягне до Маріам, адже в ній багато тепла, а він холодний.

Футболіст Вахтанг Вахтангішвілі вибрав команду Насті і Потапа. Хлопець виконав пісню "Незабудка" виконавця Тіми Білоруських.

16-річна Зоряна Атлас прийшла на проект, за півроку до цього, переживши інсульт. Лікарі говорив, що дівчина не зможе співати, адже це велике навантаження на судини.

У підсумку під час виконання пісні Andra Day «Rise up», вона равзвернула крісла всіх тренерів і вибрала Монатіка.

Подруга ресторатора Даніеля Салема, який також приходив на прослуховування, Олена Крутиєнко, співає в одному з його закладів в Одесі.

Вона обрала команду Потапа і Насті.

Українська співачка Оля Цибульська прийшла заради розіграшу тренерів. Вона виконала хіт «Чекаю. Цоьм» і розгорнула крісла Тіни Кароль, Потапа і Насті, Монатіка. Зазначимо, зірка вийшла на сцену сином.

Програміст Максим Перепелиця розробляє ігри для комп'ютерів і мобільних телефонів. На сцену він вийшов вперше. Хлопець є музикантом-аматором.

Програміст виконав хіт Billie Eilish «Bad guy». В результаті до нього розгорнулися Потап і Настя, а також Монатік. У підсумку аматор вибрав перших.

Син священика з села Костянтинівка (Донецька область) підкорив тренерів, виконавши пісню «Dancing with the stranger». У підсумку хлопець вибрав команду Монатіка.

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