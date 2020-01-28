Дружина популярного українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина Демічева поділилася знімком сімейної улюблениці

Ірина Демічева порадувала шанувальників знімком самого маленького члена сім'ї - собачки породи мальтипу. Маленька чорна собачка на фото одягнена в червону кофтину і дуже нагадує плюшеву іграшку.

"Наша маленька Мона. Так само чарівна як Мона Ліза", - написала Демічева в підписі до фотографії.

Передплатники Ірини в Instagram швидко оцінили "мимишность" собачки і почали активно коментувати пост. Всього за день пост набрав 3.5 тисячі лайків і десятки коментарів.

"Теперь я тоже хочу собаку", "Какая прелесть!!! Вы осмелились", "Вот мальчишкам живая игрушка!", " Какая она милая", "Ай милость какая", "Боже, это какое-то плюшевое чудо", "Какое лохматое чудо. Пускай всегда наполняет ваше сердце любовью", "Мимимишная", "Маленькая кудрявая красота, "Лапуся какая".

Також Ірина опублікувала знімок собачки разом з Дмитром, який ніжно притискає пухнастий клубочок до грудей.

Раніше ми писали, що відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко (сценічний псевдонім – Потап) і українська співачка Настя Каменських (NK), які одружилися в кінці травня минулого року, розповіли про бажання стати батьками найближчим часом.

Під час ефіру шоу «Голос країни» репер зізнався, що вони з Настею вже намагаються зачати дитину. Він зізнався, що у Дмитра Монатіка підростають чудові сини, які його надихають завести малюка.

«Льоша просто неймовірний, з ним так весело, він дійсно, як дитина», – сказала співачка

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка затягнула принади червоним купальником. Схожа на рятівницю Малібу.

Також Politeka писала, що гаряча дружина Монатіка зачарувала ідеальними формами в купальнику.

Нагадаємо, що дружина Монатіка похвалилася ідеальним тілом на пляжі: "Ох, вже ця Іра".