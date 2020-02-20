Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила показать очередную смену имиджа. Как известно, у певицы редкий и необычный цвет волос. Медный оттенок ее локонов не раз привлекал к ней внимание, а сегодня артистка показала, как стилист придает нового оттенка ее волосам.

Так, на новом видеоролике в Инстаграм видно, как она решилась на первый шаг – изменила цвет челки и высветлила пряди. На видео представлена нарезка кадров, сделанная во время записи процесса процесс ее перевоплощения. Стилист работает над ее прядями, пока Слава терпеливо сидит в кресле.

"Теперь я тоже "с**ка крашеная", пусть даже в районе челки. Но все равно приятно. Жека, ты умеешь срезать и выкрасить эти скучные будни. Обожаю и доверяю", - пишет Слава под роликом. Пользователи сети тут же прокомментировали увиденное.

Ранее Каминская рассказывала, что очень любит заниматься на природе и качать бедра. А сегодня в разделе Стори она показала не только топ лучших упражнений, но и интересный спортивный костюм из блестящей синей ткани.

Как известно, певица является любительницей показать свое стройное тело в ярких и провокационных купальниках, а также в спортивных костюмах. Сама Слава уже не раз рассказывала, что ей помогает поддерживать фигуру в довольно подтянутой форме.

Стройные ноги, плоский животик и подкаченные ягодицы дались Каминской не просто так, а за упорный труд в зале. Хотя в последнее время в тех же Стори она рассказывает о том, что недовольна своим видом. По словам певицы, она думает, что снова поправилась. Именно поэтому звезда вновь вернулась к модному тренду - интервальному голоданию.

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