Финалистов Национального отбора на Евровидение резко раскритиковали

Уже в эту субботу, 22 февраля, состоится украинский финал отбора на "Евровидение-2020". За право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе будут бороться шесть участников, победивших в полуфиналах нацотбора: KRUTЬ, JERRY HEIL, Go-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI.

Тем временем многие критики и украинские продюсеры обсуждают финалистов Нацотбора. Не остался в стороне и украинский продюсер Владимир Бебешко, передает Обозреватель.

В одном из интервью он отметил, что в этом году в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение" принимают участие очень слабые конкурсанты. Он считает, что необходимо быть профессионалом и иметь богатый опыт за плечами, ведь последнее время из-за наших предыдущих выборов мы опустились.

"Некоторые конкурсанты нацотбора выступают на уровне художественной самодеятельности райцентра. Было представлено много этники. Украинская этника очень хороша, но ведь нужно еще преподнести правильно, чтобы заставить петь всю Европу. В противном случае – вам дорога на этнические фестивали, но не на "Евровидение", - отметил Бебешко.

Ко всему прочему, он раскритиковал вокальные способности некоторых финалистов Нацотбора, отметив, что конкурсанты выглядели перепуганными и неуверенными на сцене.

"Ребята, так петь нельзя. Если это услышат студенты музыкальных училищ, они подумают: "Нафига мы по восемь часов занимаемся, если можно вот так выходить и петь мимо кассы". Уровень конкурсантов – ниже среднего. Ни один из исполнителей не работал с публикой, боялся сцены – опыта же нет. Я не могу ни об одном из них сказать: вот, это явный фаворит!", - заметил украинский продюсер.

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