Сыну Наташи Королевой и Тарзана Архипу 19 февраля исполнилось 18 лет, но судя по рассказам его матери, мальчик повзрослел задолго до своего совершеннолетия

Как рассказала певица российским СМИ, у них с сыном нет запретных тем. Она с раннего возраста старалась выстроить с ним близкие и доверительные отношения. Сегодня Королева может обсудить с Архипом и личную жизнь, и проблемы на работе или учебе.

Недавно парень поступил на учебу в Высшую школу экономики. Он выбрал направление востоковедения, так как с детства увлекается японским языком. Как рассказывает артистка, Архип свободно разговаривает на японском. Также Королева призналась, что ее сын работает.

«Прошлым летом, например, работал в ресторане на кухне. Помогал, учился у шеф-поваров готовить, поскольку сам очень любит кулинарить. Я знаю, что он зарегистрирован на специальном сайте как курьер и, когда есть свободное время, развозит посылки», - отметила звездная мать.

Королева подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы сын хотел самостоятельно зарабатывать деньги.

Напомним, что Архип уже был в серьезных отношениях. Он встречался с участницей шоу «Дом-2» Марией Слугиной. Девушка была на несколько лет старше Архипа. Королева не была против отношений, так как понимала, что это временная влюбленность. По мнению артистки, Архип еще слишком юн для серьезных отношений.

«Их роман был недолгим, но в любом случае — это опыт. Сейчас их пути разошлись, у Архипа немного сместился вектор в сторону учебы», - рассказала Королева.

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