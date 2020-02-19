В інтернет-мережі підняли на сміх російську співачку Наташу Корольову за дивне привітання сина з днем народження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Синочок @arkhipglushko !Сьогодні тобі 18 !!! Як багато цікавого у тебе попереду ! Світ відкриває для тебе стільки можливостей для реалізації всіх твоїх талантів і бажань!!! Будь щасливий , успішний , затребуваний ,любимо!!!Я дуже хочу що б усмішка завжди супроводжувала тебе на твоєму шляху !!!Люблю тебе», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах хлопчик Архип виглядає досить дивно, намагаючись зображати на камеру мужність. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів.

«Господи , хто придумав це відео? Є відчуття смаку ? На відео зовсім дитина! Навіщо ця розстебнута сорочка ? Метелик ? Все виглядає кострубато. Хлопець як не в своїй тарілці. Чоловіча брутальність прийде значно пізніше. А зараз це як з забороненого сайту для хлопчиків і заможних чоловіків», «А в армію синочок піде???», «як швидко ми старіємо», «Не хотілося б, що б він пішов в стриптиз» , - пишуть вони.

Привітав сина і чоловік Корольової – Тарзан. Він опублікував дивний знімок з хлопчиком – чоловік позує топлес, а дитина зображена в явно не найкращий момент.

«Які страшні груди так і тіло вже не те», «На фото таке відчуття що не у сина день народження, а батько демонструє свій не молодий торс», «Це перша сім'я на моїй пам'яті, коли татові сі**ки більше маминих», - пишуть вони.

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