View this post on Instagram

Сыночек @arkhipglushko !Сегодня тебе 18 !!! Как много интересного у тебя впереди ! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний!!! Будь счастлив , успешен , востребован ,любим!!!Я очень хочу что бы улыбка всегда сопровождала тебя на твоём пути !!!Люблю тебя ! Твоя Мама!#сын #деньрождения #18 #люблю