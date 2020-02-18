Чоловік російської співачки Наташі Корольової Сергій Глушко "Тарзан" збентежив мережу
Артист показав себе в чому, як то кажуть, "мати народила". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряного танцюриста.
Так на новому опублікованому фото Тарзан повністю роздягнувся і позував біля дзеркала. З допомогою типового селфі, артист вирішив поюморити і написав:
"Композиція "ДВАКОНЯ" полотно, масло (вершкове) имульгатори". Таким чином, очевидно натякаючи на красу свого тіла і значні розміри "чоловічого достоїнства". Але не всі шанувальники артиста в мережі, визнали його форми "бездоганними", а розміри - "величезними". Користувачі почали підсміюватися над Тарзаном:
"Чому у коня короткий хвіст"
"Ви собі лестите"
"Зад*лбав вже своєю... Невже більше нічого показати?..."
"Ааж знудило"
"...Ну грудні імпланти у мужика - це вже занадто"
Раніше ми повідомляли, що чоловік Наташі Тарзан збентежив мережу, показавши себе в дивному сірому костюмі, який тісно обтягнув його накачане тіло. Справа в тому, що уважні користувачі помітили схожість наряду Глушкоаі костюму співачки Лоліти Мілявської, в якому вона в минулому році з'явилася на сцені.
"У Лоліти костюмчик позичили? ))))"; "Лоліткіни калготки"; "Майстер маскування) я прийняла вас за статую, не відразу розглянула😁", - писали в коментарях.
Нагадаємо, облисіла Королева ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре
Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру