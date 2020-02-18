Чоловік російської співачки Наташі Корольової Сергій Глушко "Тарзан" збентежив мережу

Артист показав себе в чому, як то кажуть, "мати народила". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряного танцюриста.

Так на новому опублікованому фото Тарзан повністю роздягнувся і позував біля дзеркала. З допомогою типового селфі, артист вирішив поюморити і написав:

"Композиція "ДВАКОНЯ" полотно, масло (вершкове) имульгатори". Таким чином, очевидно натякаючи на красу свого тіла і значні розміри "чоловічого достоїнства". Але не всі шанувальники артиста в мережі, визнали його форми "бездоганними", а розміри - "величезними". Користувачі почали підсміюватися над Тарзаном:

"Чому у коня короткий хвіст"

"Ви собі лестите"

"Зад*лбав вже своєю... Невже більше нічого показати?..."

"Ааж знудило"

"...Ну грудні імпланти у мужика - це вже занадто"

Раніше ми повідомляли, що чоловік Наташі Тарзан збентежив мережу, показавши себе в дивному сірому костюмі, який тісно обтягнув його накачане тіло. Справа в тому, що уважні користувачі помітили схожість наряду Глушкоаі костюму співачки Лоліти Мілявської, в якому вона в минулому році з'явилася на сцені.

"У Лоліти костюмчик позичили? ))))"; "Лоліткіни калготки"; "Майстер маскування) я прийняла вас за статую, не відразу розглянула😁", - писали в коментарях.

Нагадаємо, облисіла Королева ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре

Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру