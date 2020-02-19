Російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко, який виступає під псевдонімом Тарзан, розповів, як його мамі стало погано, коли він привів додому співачку Наташу Корольову в якості своєї нареченої

Знайомство відбулося майже двадцять років тому, але емоції не вщухли й досі. Глушко разом із старшим братом Олександром поділилися спогадами у студії програми "Зірки зійшлися".

За словами Сергія, коли він оголосив, що приведе додому свою дівчину, то мати поцікавилася, хто вона. Але на відповідь сина - Наташа Корольова - не повірила і посміялася, мовляв, "ой, да ладно!".

Але ось, коли син дійсно прийшов з уже знаменитою на той час співачкою, то матері стало погано, вона навіть хапалася за серце, не вірячи своїм очам.

"Я говорив, що у нас з Наталкою роман, але ніхто не вірив, батьки точно не вірили, - поділився Тарзан. - З братом я познайомив її в квартирі, де Саша робив ремонт. Батьків попередив, що привезу дівчину познайомитися. Запитали, хто вона. Я сказав: Наташа Корольова. У відповідь почув: ой, да ладно! Реально всі вважали, що я жартую. Коли я привіз Наташу, мама хапалася за серце".

Зазначимо, Корольова і Глушко зіграли весілля в серпні 2003 року, вже після народження сина Архипа 19 лютого 2002 року.

Раніше ми повідомляли, Тарзан частенько епатує публіку, з'являючись на фото в соцмережі "в чому мати народила". Нещодавно танцюрист постав на знімку абсолютно голий, прикрившись статуеткою коня.

Численні шанувальники не змогли пройти повз цього "шедевра" й кинулися писати саркастичні відгуки в коментарях: "Чому у коня короткий хвіст"; "Ви собі лестите"; "Зад*лбав вже своєю... Невже більше нічого показати?..."; "аж знудило".

Крім того, танцюрист дозволяє собі запалювати в компанії інших дівчат, виставляючи "фотодокази" на всебічний огляд. При цьому артист зовсім не боїться, що Наташа буде ревнувати. Швидше, користувачі мережі переживають більше, ніж він.

Нагадаємо, облисіла Королева ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре

Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру