Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова обладает отличной спортивной подготовкий и не устает хвастаться своими умениями

Так, на одном из последних фото знаменитость позировала в спортивном костюм, состоящем из облегающего топа и лосин, пишет Politeka.net.

Костюм эффектрно подчеркнул идеальные формы звезды: ее упргуий пресс, тонкую талию и подкаченные ножки. Просто зависть пробирает.

Анна встала в интересную позу, изогнувшись стоя на одной ноге и опираясь на руки. Вторую ногу красотка вытянула вверх и получился воздушный шпагат - вид очень красивый.

В посте спортсмнека рассказала, что после родов очень хотела быстро привести себя в форму. Чтобы убрать живот, ей помогло прорабатывание отдельных участков тела - спортивный массаж.

"Длится процедура 60 мин. Очень хорошо спасает после перелетов, когда тело отекло, и надо привести его в подходящий вид! Работает по всему телу . Все конечно лучше делать в комплексе и совмещать с правильным питанием 🥦🥬🥕🍎🥑", - написала украинская знаменитость.

За четыре часа пост собрал более 4000 лайков и немного комментариев.

"А делали где?", "👍 что у вас за костюмчик?😘", "🤩🤩🤩 красатуля🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова предстала в другом спортивном костюме.

Одежда выделила изгибы тела спортсменки и ее стройную фигуру. Несмотря на то, что гимнастка много занимается спортом, ее фигура все равно остается женственной.

«Основные качества, которым учит спорт: дисциплина, трудолюбие, самоотдача, концентрация, сила духа, ответственность, упорство, настойчивость, целеустремленность, лидерство», - написала гимнастка.

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова была в голубом топе и лосинах, которые выделили и показали все прелести фигуры спортсменки.

Упругий пресс, стройные ножки и пышная грудь - все в этом фото, как говорится "на своем месте".

Девушка подогнула ножку на высоком стуле, а вторую вытянула, поставив на пол.

За час пост звезды собрал почти 2000 лайков и немного комментариев в виде смайликов.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"

А еще Politeka писала, что любимица Ямы засветила свою гордость в пикантной позе: "Подожгла всех"

Также Politeka сообщала, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала все, чем ее наградила природа: "Идеальная"