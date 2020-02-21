Расставания известных пар редко проходит тихо, ведь жизнь знаменитостей всегда на виду. Правда, одним удается развестись тихо и полюбовно, а другие расходятся со скандалами и взаимными обвинениями

Рoliteka.net решила вспомнить, кто из звезд украинского шоу-бизнеса недавно развелся.

Пожалуй, самым громким разводом 2019 года стал развод Владимира Остапчука и Елены Войченко. Он был неожиданным для украинцев, ведь за две недели до новости о расставании телеведущий в интервью Маше Ефросининой рассказывал, что у них с женой отличные отношения. Пара прожила в браке 12 лет, у них двое маленьких детей.

Через несколько месяцев после развода Елена Войченко рассказала, что они развелись из-за измен Остапчука. Телеведущий, в свою очередь, заверил, что жене не изменял, а развестись решил из-за постоянных ссор. Войченко обвинила мужа в том, что он не дает ей денег на детей. В сети до сих пор обсуждают громкий разрыв пары.

В прошлом году после 10 лет совместной жизни развелись Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу. Поводом для развода стали измены мужа.

В сеть слили видео, где он проводит время с другой женщиной. Отметим, что подобные слухи просачивались в прессу и раньше, но Лорак их игнорировала. В этот раз певица решилась на развод. Спустя время после развода певица нашла утешение в объятьях 27-летнего рэпера Егора Глеба.

Еще один громкий развод отгремел летом 2019 года. Солистка «НеАнгелов» Слава Каминская рассталась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Брак не смогли спасти даже двое общих детей.

И Эдгар, и Слава уже начали отношения с другими людьми. Отметим, что инициатором развода выступил Эдгар. Он признался, что Слава постоянно хотела себя изменить, а ему не нравилось ее пристрастие к пластическим операциям.

В начале лета развелась певица Лолита. Ее муж Дмитрий Иванов, который был на 11 лет младше артистки, изменял ей.

После развода Дмитрий ходил по разным ток-шоу, где обсуждал совместную жизнь со звездой. Отметим, что это был пятый брак певицы. С Ивановым она прожила 9 лет.

Напомним, что Слава Каминская показала, как "избавилась" от рыжих волос: "Теперь я крашенная с...".

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