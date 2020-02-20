Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

цього разу артистка вирішила показати чергову зміну іміджу. Як відомо, у співачки рідкісний і незвичайний колір волосся. Мідний відтінок її локонів не раз привертав до неї увагу, а сьогодні артистка показала, як стиліст додає нового відтінку її волоссю.

Так, на новому відеоролику в Instagram видно, як вона зважилася на перший крок – змінила колір чубчика і высветлила пасма. На відео представлена нарізка кадрів, зроблена під час запису процесу процес її перевтілення. Стиліст працює над її пасмами, поки Слава терпляче сидить у кріслі.

"Тепер я теж "с**ка фарбована", нехай навіть в районі чубчика. Але все одно приємно. Жека, ти вмієш зрізати і пофарбувати ці нудні будні. Люблю і довіряю", - пише Слава під роликом. Користувачі мережі тут же прокоментували побачене.

Раніше Камінська розповідала, що дуже любить займатися на природі і качати стегна. А сьогодні у розділі Сторі вона показала не тільки топ кращих вправ, але і цікавий спортивний костюм з блискучою синьої тканини.

Як відомо, співачка є любителькою показати своє струнке тіло в яскравих і провокаційних купальниках, а також у спортивних костюмах. Сама Слава вже не раз розповідала, що їй допомагає підтримувати фігуру в досить міцною формі.

Стрункі ноги, плоский животик і подкаченные сідниці далися Камінської не просто так, а за наполегливу працю в залі. Хоча останнім часом у тих же Сторі вона розповідає про те, що незадоволена своїм виглядом. За словами співачки, вона думає, що знову погладшала. Саме тому зірка знову повернулася до модного тренду - інтервального голодування.

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