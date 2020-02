View this post on Instagram

Теперь я тоже «Сучка крашеная» 🤣 путь даже в районе челки🤣 Но все равно приятно 🤣 Жека @efenenko, ты умеешь срезать и выкрасить эти скучные будни😂 обожаю и доверяю ❤️ @leblanc_kiev 👯‍♀️