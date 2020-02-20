Український телеведучий і зірка шоу «Танці з зірками» Володимир Остапчук поділився з шанувальниками стильним фото

Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Телеведучий сфотографувався у коричневому костюмі та чорних окулярах. Під піджак він надів водолазку в тон костюма. Судячи по тексту під фото, Остапчук всерйоз зайнявся розкруткою свого інтернет-магазину, в якому він пропонує різні брендовані товари під хештегом «подбухиваю».

Він запитав у своїх фоловерів, які ще написи їм подобаються, щоб помістити їх на його брендову продукцію. Схоже, ведучий вирішив змінити професію і стати власником невеликого бізнесу.

Шанувальники Остапчука в коментарях почали придумувати різні написи на худі.

"Секундочку..Спасибі Олі Поляковій", - написала одна з прихильниць.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук після скандального розлучення з дружиною Оленою запостив фотографію зі своїми маленькими дітьми. Нагадаємо, що Олена звинувачувала його в тому, що він нібито не дає грошей на дітей і зовсім рідко з ними бачиться.

На свіжому знімку Остапчук разом з донькою і сином лежать на білій постелі. Хлопчик пробує повзти, а сестричка тримає його. Видно, що телеведучий щасливий, проводячи час з дітьми.

"Люблю вас до місяця і назад", - підписав знімок шоумен.

Шанувальники не залишили настільки зворушливе фото без коментарів.

«Вовочка, дітки твоя копія, особливо синок, як під копірку робив», «Доня схожа на маму, синочок ваша копія», «Дуже мило, Володимир, ви супер», «Чудові, здорові діти. Бажаю вам мудрості, щоб зберегти хороші, правильні відносини з їх мамою», - пишуть фоловери.

Також ми писали, що нещодавно Остапчук опублікував фото з лікарні. Шоумен з'явився на знімку в одноразовому лікарняному одязі і шапочці для волосся.

«Вітайте, хлопчик. І це тільки другий тиждень нового року!», – пожартував ведучий, але не став пояснювати, що він робить в клініці.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук після розлучення злетів з котушок і накинувся на жінку: "Закомплексована ду...".

А ще Politeka писала, що Остапчук без сорому показав, як чоловіки виглядають в самий інтимний момент: скандальні кадри.

Також Politeka повідомляла, що розгніваний Остапчук вперше зірвався після розлучення і показав своє справжнє обличчя: "Шкода діток".