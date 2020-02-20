Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка представила забавное виде в Инстаграм, поучаствовав в проекте популярного модного глянца Vogue. Во время ролика Вера показала, что скрывает ее, казалось бы, небольшая сумочка.

Так, как выяснилось, Брежнева любит сдержанный и грубоватый стиль. В ролика была показана сумка, которая иногда достигает веса 5-7 килограмм из-за частых перелетов. Причем внутри в сумке у Веры есть маленький темный клатч со всем необходимым и множество различных полезностей. Косметика, аппарат для обогащения воды водородом и даже массажер.

"Сколько весит женская сумка? 🤪 Что можно в ней найти 🔍 , а что потерять? У меня сумка - мужская 😎 Ответы на все остальные вопросы - в новом видео @voguerussia 🖤", - подписала новый ролик Вера.

Недавно Вере исполнилось 38 лет. Артистка только недавно запустила в продажу собственный косметический бренд, провела счастливый отпуск с семьей и успела поразить счастливым фото с мужем, которым пророчат якобы скорый развод из-за любовницы.

В честь своего праздника певица трогательно обратилась к поклонникам и показала, как провела свой праздничный отдых уже вместе с коллегами, через несколько дней после праздника.

«Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке) что мы и сделали) после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива) классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати 😘, но в итоге я ее «подсидела» и.... DJ VERA оторвалась на полную 🤪 здесь лишь фрагменты) все остальное осталось в нашей памяти 😂 особенно the Prodigy и Bomfunk Mc’s 💣 к чему я это все! Успевайте кайфовать!) #КРАСИВО», – подписала целую сери роликов Вера.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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