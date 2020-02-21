Как бы выглядели звезды, если бы были героями известной игры "Mortal Kombat"

Видимо такую фантазию решил превратить в реальность блогер BabyZone, пишет Politeka.net.

Пользователь сети воспользовался технологиям DeepFake и DeepFace, с помощью которых заменил персонажей файтинга "Mortal Kombat 11". Теперь вместо обычных персонажей можно заметить известных актеров.

Автор ролика задействовал актрис Анджелину Джоли, Холли Берри, Галь Гадот, Дженифер Лоуренс и Скарлетт Йоханссон.

Также можно заметить актеров Донни Йена и Кристофера Ламберта.

За несколько дней ролик собрал 144 тысяч просмотров и более 2000 лайков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Пользователи сети восхитились работой BabyZone.

Галь Гадот и ее прототип Китана

Холли Берри стала Джейд

Скарлетт Йоханссон и Анджелина Джоли – Соня

Дженифер Лоуренс – Кесси Кейдж

Донни Йен стал Кунг Лао

Кристофер Ламберт - Рейденом

Напомним, недавно Холли Берри задрала футболку, чтобы показать идеальный пресс и опубликовала фото в Инстаграм.

Она сейчас занимается с Мубараком Маликом, чтобы подготовится к съемкам фильма "В синяках". В ленте Берри будет не только играть главную роль, но и возьмет на себя обязанности режиссера и продюсера.

Фанаты и коллеги начали активно обсуждать снимок. Поклонники назвали женщину идеальной.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон показала фигуру в платье-бюстье от Oscar de la Renta. Такой наряд девушка выбрала на церемонию Оскар.

Платье подчеркнуло изгибы знаментости, она выглядела невероятно красиво. Макияж с акцентом на глаза дополнил образ. В очередной раз Скарлетт покорила внешним видом и изысканностью.

Напомним, Анджелина Джоли хотела усыновить или удочерить еще одного ребенка из бедной страны, но ей не разрешал бывший муж Брэд Питт. Теперь же Джоли никто не помешает.

Приближенный звездной семьи рассказал СМИ, что Джоли не просто задумывается об этом, но и уже начала серьезную подготовку: посещает детские дома в Сирии, Гаити, а также в Эфиопии и других частях Африки.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

Также Politeka писала, что в сеть слили редкие кадры счастливой звездной пары Питта и Энистон.

А еще Politeka сообщала, что состояние Брэда Питта ухудшилось, постаревший актер признался: "Я больше не могу сниматься...".