Актриса из сериала «Беверли-Хиллз 90210» Джанет Дюбуа скоропостижно скончалась на 75-м году жизни

В США не стало известной актрисы, певицы и танцовщицы Джанет Дюбуа. Как стало известно, она скончалась в понедельник, 17 февраля, в собственном доме в Глендейле, Калифорния.

Близкие к актрисе источники рассказали, что она умерла во сне. Ее внезапная смерть шокировала родных и близких актрисы: они утверждают, что в последнее время ничто не предвещало беды. Дюбуа не страдала ни от каких болезней, была веселой и буквально пару неделю назад радостно общалась с поклонниками на конвенте в Голливуде.

Точная причина смерти знаменитости пока не определена.

Джанет Дюбуа родилась в 1932 году в Филадельфии. Она стала появляться на ТВ еще в 50-х. Среди самых известных работ актрисы – роли в таких фильмах и сериалах, как "Дневник безумной домохозяйки", "Коджак", "Добрые времена" (Виллона Вудс - самая известная роль), "Ангелы Чарли 2", "Беверли-Хиллз 90210", "Скорая помощь", "Детектив Раш", "Расследование Джордан".

Ранее мы сообщали о том, что в возрасте 86 лет ушла из жизни американская актриса Линн Коэн, известная по роли домработницы в сериале HBO "Секс в большом городе".

О смерти актрисы 14 февраля сообщил ее менеджер Джоша Пульц, правда, не раскрыл причину и обстоятельства.

Популярность Коэн принесла роль домработницы и няни Магды у персонажа Миранды Хоббс (в исполнении Синтии Никсон), лучшей подруги Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер.

Коэн появилась в 13 эпизодах между 2000 и 2004 годами и повторила свою роль в фильме 2008 года.

Кроме того, она снималась в известном сериале «Закон и порядок», появляясь в главных сериалах, а также в фильмах «Закон и порядок: преступное намерение» и «Закон и порядок: раздел специальные потерпевшие».

Напомним, актрису, подменявшую Николь Кидман, убили прямо возле дома.

Как сообщала Politeka, умерла актриса, сыгравшая в культовом сериале с Сарой Джессикой Паркер.

Также Politeka писала, что ушла из жизни известная актриса, Голливуд скорбит: сериалы с ней стали культовыми.