Известная голливудская актриса внезапно скончалась после длительной борьбы со смертельной болезнью

Как сообщает Politeka, сын звезды подтвердил это во время общения с журналистами Deadline.

Так, звезда фильмов «Сабрина – маленькая ведьма», «Доктор Дулиттл», «Разгадка», «Вдребезги», «Амазонки на Луне» и «У нее будет ребенок» Келли Накахара скончалась в своем доме в Пасадине, штат Калифорния.

Сын звезды Уильям Уоллетт рассказал, что женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Обратим внимание, что звезда родилась в 1950-м году, а на момент смерти ей было 72 года.

Как сообщалось ранее, в возрасте 84 лет не стало итальянской оперной певицы Миреллы Френи. Дива скончалась у себя на родине – в итальянской Модене.

Френи за свою продолжительную творческую жизнь исполнила около 40 оперных партий. Дебютировала Мирелла в роли Микаэлы (опера «Кармен», Бизе) в далеком 1955 году на сцене Городского театра родной для нее Модены. Мирелла Френи выступала, разумеется, в «Ла Скала», а также всех крупнейших театрах мира, таких, как «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден». Она выступала с такими величайшими именами, как артисты Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Карлос Клайбер и самим Лучано Паваротти. Френи была подругой покойного Паваротти, кроме того, они были земляками.

Известно также, что, закончив выступать профессионально на большой сцене, она основала Академию бельканто CUBEC и преподавала там около 20 лет – проект стал их совместным со вторым супругом детищем.

Сообщается, что артистка скончалась 9 февраля в результате продолжительной болезни.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце знаменитой актрисы-украинки «ее красотой восхищались миллионы».

Также Politeka писала, что ушла из жизни знаменитая российская актриса: «звездный муж остался вдовцом»