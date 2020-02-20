Знаменитая британка сначала не поверила врачам, услышав страшный диагноз и решила, что это все какая-то нелепая ошибка

У актрисы Джули Уолтерс диагностировали рак кишечника третьей стадии. Об этом идет речь в интервью актрисы BBC. Уолтерс, как известно, исполнила роль Молли Уизли в фильме "Гарри Поттер". Сейчас артистка продолжает сниматься, но сообщила о возможном уходе из кино.

69-летняя знаменитость полтора года назад почувствовала неладное – у нее было расстройство желудка, изжога и рвота. После обследования врачи сообщили, что та серьезно больна:

«Я сначала подумала, что это все глупости, и они, скорее всего, ошиблись. Я не могла в это поверить», - рассказала звезда. Со своим мужем Грантом Роффе актриса поделилась страшной новостью в первую очередь:

«Я никогда не забуду его лицо. На его глазах выступили слезы», - цитирует издание знаменитость.

Актриса перенесла операцию и храбро прошла курс химиотерапии и после обследование показало, что она смогла преодолеть болезнь, но об активных съемках, вероятнее всего, звезде экранов придется забыть и ее текущие съемки станут последними:

«Я не говорю, что вообще больше никогда не буду играть. Но я определенно не думаю, что смогу вернуться к съемкам, которые проходят по шесть дней в неделю…», - подытожила она.

Напомним также, у американской актрисы Шеннен Доэрти, игравшей в сериале "Беверли-Хиллз 90210" диагностировали рак груди четвертой стадии.

Об этом сама актриса рассказала в прямом эфире шоу «Доброе утро, Америка». По словам Доэрти, рак, с которым она боролось несколько лет назад, вернулся. Теперь у 48-летней актрисы диагностировали рак IV стадии.

«Через несколько дней или недель у меня будет 4 стадия, у меня снова появится рак, и поэтому я здесь», - отметила расплакавшаяся актриса.

Напомним и о том, что страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья. Несмотря на нехватку инфрмации, так как семья старается держать происходящее в тайне, в сеть просочились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Затем осенью 2019 года появилась информация, что актрису выписали и перевели в реабилитационный центр, где она проходит процедуры в связи с параличем правой стороны тела.

Папарацци круглосуточно дежурят под стенами центра и заявляют, что в последнее время родные Заворотнюк перестали посещать учреждение. Предполагается, что либо состояние актрисы настолько ухудшилось, что медики запретили визиты, либо же ее выписали. В настоящее время местонахождение актрисы неизвестно.

Отметим, Новый год Заворотнюк отмечала в стенах клиники, несмотря на просьбы родственников отпустить ее домой.

Напомним, известный артист рассказал всю правду о больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк потрясла обращением к сыну, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что муж Заворотнюк поразил отношением к больной раком жене: «не осталось ничего кроме…».