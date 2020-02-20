Ведущая «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева покрасовалась раздетой на отдыхе

Артистка релаксирует на одном из курортов и к случаю решила показать себя поклонникам в купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новом опубликованном Аллой снимке, она она сидит на ступеньках с распущенными волосами и загадочно смотрит прямо в объектив камеры. На артистке, вероятнее всего, темный раздельный купальник. Во всяком случае, темные трусики на ней видны отчетливо.

Помимо прочего, манекенщица продемонстрировала стройную фигуру: длинные подкачанные ножки, практически стально пресс, обольстительные бедра.

Фолловерам очень понравился новый кадр в популярной соцсети, они отметили, что снимок получился "не пошлым", стильным, хоть и откровенным:

"вау"

"какая красотка"

"Формы, что надо"

"Такая жара"

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева опубликовала откровенное фото.

«Мои мысли тихие, спокойные и сосредоточенные. Я доверяю своей интуиции и люблю себя. Я и есть творческая энергия и я разрешаю ей течь», - пишет Алла под фото, где она запечатлена раздетой и, практически, вверх ногами.

Так на новом опубликованном фото знаменитость позирует в открытом раздельном купальнике на пляже – у самой линии моря. На фоне красочного, вероятно, заката Костромичева держится на руках и все свое тело подняла вверх – такая поза на занятиях йогой считается чуть ли не высшим пилотажем.

Поклонники стройной модели пишут массу комплиментов в комментариях под кадром с отдыха – в частности о том, насколько Алла целеустремленный человек с должной выдержкой, раз смогла так поработать над своими телом и сознанием.

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