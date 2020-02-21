Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" показала новое фото в Инстаграм

На снимке Слава позирует в олимпийке или чем-то подобном. Под ней можно увидеть полосатую футболку. Каминская в момент фото сидит на горном подъемнике или канатной дороге. На фоне можно увидеть лес и вдали город. Певица применила фильтр, при помощи которого у нее появилась знаменитая звезда и очки Верки Сердючки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить интересный кадр Славы или написать под ним комментарии. Все из-за того, что он был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская засветилась в компании неизвестного мужчины.

Судя по сториз артистки, она со своим сыном Леонардом и каким-то мужчиной отдыхает на катке. На фото они держат ребенка за руки. Лицо мужчины Каминская предусмотрительно закрыла картинкой солнышка. Вероятно, фотографию звезда опубликовала на зло бывшему мужу.

Отметим, что после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым Слава была в браке с 2014 года, в СМИ то и дело возникают слухи о новом романе звезды. Иногда Каминская и сама дает повод.

Сообщалось, что украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.

В этот раз артистка решила показать очередную смену имиджа. Как известно, у певицы редкий и необычный цвет волос. Медный оттенок ее локонов не раз привлекал к ней внимание, а сегодня артистка показала, как стилист придает нового оттенка ее волосам.

Так, на новом видеоролике в Инстаграм видно, как она решилась на первый шаг – изменила цвет челки и высветлила пряди.

Напомним, Каминская в кожаных лосинах устроила идеальную прогулку

А еще Politeka сообщала, что Каминская устроила переполох своим появлением на катке

Также Politeka писала, что Каминская без зазрения совести выставила напоказ новые губы-вареники



